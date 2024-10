Desabamento de hotel na Argentina deixa ao menos um morto e quase 10 desaparecidos

Cerca de 300 socorristas, com cães treinados, drones e sondas com câmeras e microfones estão trabalhando no local desde a madrugada, informou.

O chefe da operação de Bombeiros, Hugo Piris, informou a jornalistas que havia entre sete e nove pessoas no hotel: duas no primeiro andar, duas no segundo e entre três e cinco no terceiro.

"Passa o tempo e eu quero meu filho vivo, eu quero meu filho inteiro", disse Silvana Perhauc a jornalistas, identificando-se como a mãe de um dos desaparecidos, enquanto se negava a deixar o local.