Chefe da ONU pede que Israel mantenha agência para refugiados palestinos funcionando

"A lei, tal como a entendemos, estabelece 90 dias para entrar em vigor. Estamos em contato com as autoridades israelenses. O secretário-geral (...) enviou há algumas horas uma carta ao primeiro-ministro israelense para ressaltar suas preocupações", declarou seu porta-voz, Stéphane Dujarric, ao acrescentar que a organização espera que "não se aplique" a legislação.

Esta agência foi criada em dezembro de 1949 pela Assembleia Geral da ONU a partir do primeiro conflito árabe-israelense, pouco após a fundação do Estado de Israel, em maio do ano anterior.

Israel acusa essa entidade de ter sido infiltrada por membros do movimento islamista palestino Hamas, autor dos ataques mortais de 7 de outubro de 2023 em solo israelense, que foram o gatilho para o atual conflito em Gaza.

Em sua carta, Guterres ressalta que Israel, "como potência ocupante, segue tendo o dever de zelar para que sejam atendidas as necessidades da população", considerando que o país tem obrigações com a UNRWA segundo vários acordos.