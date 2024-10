Botafogo perto de disputar sua 1ª final de Libertadores

"Tivemos um ótimo desempenho no primeiro jogo e conquistamos um grande resultado, mas seria um erro pensar que já estamos na final", disse o técnico do Botafogo, Artur Jorge, apesar de a diferença técnica entre as duas equipes ter sido abissal.

O 'Glorioso' praticamente definiu o confronto no jogo de ida na semana passada, no estádio Nilton Santos, com a goleada por 5 a 0.

A não ser que aconteça uma catástrofe em campo, o Botafogo deve garantir sua primeira classificação para uma final de Copa Libertadores nesta quarta-feira (30), quando o time carioca visita o Peñarol em Montevidéu no jogo de volta da semifinal do torneio continental.

Devido aos sérios incidentes ocorridos no Rio de Janeiro horas antes do jogo de ida na semana passada, pelos quais 21 torcedores do Peñarol permanecem presos, o Ministério do Interior do Uruguai proibiu a presença de torcedores do Botafogo no jogo em Montevidéu.

"Esta decisão corresponde à análise da Polícia Nacional, após os incidentes violentos ocorridos no Rio de Janeiro antes da ida da semifinal, os quais são de conhecimento público", acrescenta a nota assinada pelo ministro do Interior, Nicolás Martinelli.

Em comunicado enviado na segunda-feira ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, a pasta informou que o jogo de volta "será disputado unicamente com público da parte local, ou seja, torcedores do Peñarol".

"Os acontecimentos no Rio de Janeiro desencadearam uma série de ocorrências que aumentam o clima hostil, que não fazem mais do que colocar em evidência o alto risco que representa a disputa [do jogo de volta] com ambas as partes. Solicita-se que as medidas cabíveis sejam tomadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em relação ao que foi pedido por esta Secretaria de Estado", conclui a nota.

O jogo será disputado no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, às 21h30 (horário de Brasília), com arbitragem do chileno Piero Maza, auxiliado por seus compatriotas Claudio Urrutia e Miguel Rocha.

- Escalações prováveis: