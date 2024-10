Boeing tentará arrecadar quantia maior do que a anunciada, após lançar oferta de ações

A fabricante de aeronaves Boeing, afetada por uma greve desde setembro, tentará arrecadar uma valor maior do que o anunciado inicialmente através da emissão de títulos no mercado de ações: a meta agora é de US$ 21 bilhões (aproximadamente R$ 120 bilhões na cotação atual).

Na segunda-feira (28), a gigante americana anunciou sua tentativa de vender 90 milhões de ações ordinárias e certificados de depósito, equivalentes a ações ou frações desses títulos, para tentar arrecadar US$ 19 bilhões (R$ 108,3 bilhões).

Contudo, disponibilizará 112,5 milhões de novas ações em uma operação que levaria ao aumento total de capital para "aproximadamente" US$ 21 bilhões, informou a empresa nesta terça-feira (29) em novo comunicado à imprensa.