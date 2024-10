Agressor do marido de Nancy Pelosi é condenado à prisão perpétua na Califórnia

DePape, um cidadão canadense, ex-ativista a favor do nudismo e que fazia trabalhos ocasionais de carpintaria, havia planejado atacar Nancy Pelosi.

Mas ao chegar à residência do casal, encontrou apenas o marido da ex-congressista, então com 82 anos, com quem disse ter tido uma conversa "muito amigável", durante a qual Paul conseguiu chamar as autoridades para pedir ajuda.

Quando a polícia chegou, DePape agrediu Paul com um martelo, após o que os oficiais imobilizaram o agressor e tiraram a ferramenta de suas mãos.