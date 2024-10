Trump ataca latinos e Kamala em Nova York; democrata devolve as críticas

O republicano Donald Trump fez um grande comício no domingo (27) no emblemático Madison Square Garden de Nova York, no qual atacou impiedosamente a rival Kamala Harris, mas os democratas tentaram tirar proveito das ofensas dos aliados do ex-presidente aos latinos, em particular os porto-riquenhos.

Tanto o ex-presidente como vários oradores que o precederam no Madison Square Garden, com capacidade para 20 mil pessoas, atacaram a candidata democrata, os Porto Rico e os imigrantes latinos, na reta final de uma das disputas mais acirradas pela Casa Branca na história do Estados Unidos.

"Os Estados Unidos são para os americanos e apenas para os americanos", disse um dos conselheiros de extrema direita de Trump, Stephen Miller, diante de milhares de apoiadores que usavam bonés com o slogan "Make America Great Again" (MAGA).