Promotor processa Musk por doação de US$ 1 milhão para impulsionar campanha de Trump

Um promotor público da Filadélfia entrou com um processo na segunda-feira, 28, para interromper as doações de US$ 1 milhão feitas por Elon Musk como parte do esforço de sua organização política para impulsionar a campanha presidencial do republicano Donald Trump.

O processo do promotor público democrata Larry Krasner é a primeira ação legal a ser movida sobre o sorteio do America PAC, que oferece US$ 1 milhão todos os dias até 5 de novembro para uma pessoa em estados-chave para definir a eleição.

O gabinete de Krasner disse que o processo, que acontece pouco mais de uma semana antes do dia da eleição, não impede uma possível ação criminal.