Premiê do Japão promete 'reformas fundamentais' após desastre eleitoral

Ainda pior, as projeções indicam que a coalizão do PLD com seu aliado Komeito não atingiu a meta de Ishiba: 233 cadeiras no Parlamento, que tem 456 representantes.

"O principal fator foi que a suspeita, desconfiança e irritação do povo não foram apagadas em relação à questão do financiamento e da política", acrescentou Ishiba.

Antes da votação, a imprensa local especulou que, em caso de um resultado como registrado nas urnas, Ishiba poderia renunciar para assumir a responsabilidade da derrota, o que o tornaria o primeiro-ministro mais efêmero do país no pós-guerra.

Os eleitores da quarta maior economia do mundo estão insatisfeitos com a inflação e incomodados com o escândalo de financiamento do PLD, razões que contribuíram para derrubar a popularidade do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida.

Os números indicam o pior resultado do PLD desde que perdeu o poder em 2009, que o partido recuperou em 2012 com a vitória do falecido ex-primeiro-ministro Shinzo Abe.

Durante a campanha, Ishiba prometeu construir um "novo Japão", revitalizar as regiões rurais decadentes e solucionar a "emergência silenciosa" do declínio populacional do país com medidas voltadas às famílias, como promover o trabalho flexível.