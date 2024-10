Porto Rico diz que 'lixo' é 'o que saiu da boca' de humorista em comício de Trump

"Lixo é o que saiu da boca" do humorista que insultou Porto Rico durante um comício de Donald Trump, afirmou o governador deste território sobre os comentários que irritaram democratas, alguns republicanos e artistas como Bad Bunny, Jennifer Lopez e Ricky Martin.

Tony Hinchcliffe foi um dos participantes do comício realizado no domingo no Madison Square Garden de Nova York, lotado por apoiadores do candidato republicano às eleições presidenciais de 5 de novembro.

"Há uma ilha flutuante de lixo no meio do oceano neste momento, acho que se chama Porto Rico", disparou o também apresentador de podcast sobre o território, que gera mais resíduos sólidos por dia do que a média dos Estados Unidos, e onde o impacto de desastres naturais saturou alguns aterros.