Petróleo despenca após ataques contidos de Israel ao Irã

A relativa contenção dos ataques israelenses contra o Irã no sábado derrubou os preços do petróleo nesta segunda-feira (28), e o mercado voltou a pensar na demanda da commodity, insuficiente diante de uma oferta que cresce.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, caiu com força, 6,09%, para 71,42 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento no mesmo mês, desabou 6,13%, a 67,38 dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O mercado respira aliviado já que os ataques de Israel contra o Irã foram "mais limitados que o esperado e não visaram a infraestrutura petrolífera iraniana", afirmou Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.