Partido governista do Japão perde maioria parlamentar

Projeções indicam que PLD do novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba deve sofrer um duro revés nas urnas.A legenda que governa o Japão, o conservador Partido Liberal Democrático (PLD), perdeu neste domingo (27/10) a sua maioria nas eleições legislativas pela primeira vez desde 2009, segundo as projeções do canal público NHK, marcando um duro revés para o novo primeiro-ministro Shigeru Ishiba. As projeções não esclarecem, nesta fase, se o PLD conseguirá somar, juntamente com o seu atual parceiro governamental, o partido budista Komeito, votos suficientes para atingir os 233 assentos que lhe permitiriam continuar no poder. Se confirmado, o resultado seria praticamente inédito na história do PLD, que conseguiu permanecer no poder durante quase todos os seus 69 anos de existência. Segundo estimativas da NHK, o PLD obteria entre 153 e 219 assentos, o que significaria não alcançar sozinho a maioria simples. Por sua parte, seu parceiro de coligação até agora, Komeito, conseguiria obter entre 21 e 35 assentos, enquanto o principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional (PDC), de Yoshihiko Noda – o último mandatário de um partido que não o PLD –, alcançaria entre 128 e 191 assentos parlamentares. O PLD e Komeito precisariam somar ao menos 233 assentos dos 465 que compõem a Câmara Baixa do Parlamento japonês para permanecerem à frente do governo. Antes destas eleições, tinham respectivamente 256 e 32 assentos, o que lhes dava uma maioria confortável de 288 assentos. Estas estimativas apontam para resultados extremamente próximos em eleições que já eram muito incertas para o PLD liderado pelo primeiro-ministro Shigeru Ishiba, ex-ministro da Defesa de 67 anos assumiu o cargo e convocou eleições antecipadas no início do mês. O PLD convocou eleições antecipadas apenas um mês após Ishiba ter vencido as primárias de seu partido, atolado em uma profunda crise de popularidade devido a uma sucessão de escândalos que terminaram com a saída, em setembro, do ex-premiê Fumio Kishida. Os resultados oficiais das eleições realizadas hoje no Japão deverão ser conhecidos na manhã de segunda-feira (hora local), embora as projeções baseadas em pesquisas de boca de urna realizadas pela imprensa japonesa geralmente ofereçam uma fotografia confiável dos resultados. Um "novo Japão" Durante a campanha, Ishiba prometeu construir um "novo Japão”, revitalizar as regiões rurais decadentes e solucionar a "emergência silenciosa” do declínio populacional do país com medidas voltadas às famílias, como promover o trabalho flexível. Contudo, ele recuou em seu compromisso de permitir aos casais usar dois sobrenomes distintos e indicou apenas duas mulheres para seu gabinete. Seu partido também enfrenta problemas para superar uma crise após um escândalo de financiamento interno, razões que contribuíram para derrubar a popularidade do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida. A imprensa local especulou que, em caso de derrota eleitoral, Ishiba poderia inclusive renunciar imediatamente, o que o transformaria no primeiro-ministro mais efêmero do Japão pós-guerra. O recorde atual é de Naruhiko Higashikuni, que ficou 54 dias no cargo em 1945, pouco depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Jps (Efe, Reuters, AFP, ots)