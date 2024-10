Israel e Irã se acusam mutuamente na ONU de pôr em risco a paz no Oriente Médio

Invocando seu direito à defesa, Israel e Irã trocaram acusações, nesta segunda-feira (28), de ameaçar a paz no Oriente Médio durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada após os recentes ataques israelenses contra instalações militares iranianas.

"A agressão israelense contra o Irã é evidente e não ocorre de forma isolada. Este ataque agressivo faz parte de um padrão mais amplo de agressão e impunidade sem controle com o qual Israel segue desestabilizando toda a região", afirmou o embaixador do Irã nas Nações Unidas, Amir Saeid Iravani.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A violação persistente e sistemática do direito internacional por parte de Israel, sua agressão contra o Irã e seu crime continuado na Palestina e no Líbano, assim como na Síria e no Iêmen", representam "uma ameaça direta para a paz e a segurança internacionais e exigem uma condenação inequívoca" do Conselho, alegou o diplomata iraniano, após os ataques de sábado contra alvos militares em seu país.