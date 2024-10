Gangues do Haiti se adaptam à força multinacional

Trincheiras, drones, arsenais, “escudos humanos”... Os grupos criminosos do Haiti se adaptam à presença da missão multinacional de apoio à polícia, aponta um relatório da ONU divulgado nesta segunda-feira (28).

O Haiti registra “níveis recorde de violência entre gangues”, com mais de 3.600 homicídios e mais de 1.100 sequestros ocorridos entre janeiro e junho, segundo o relatório anual de especialistas do Conselho de Segurança da ONU.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"De acordo com as estimativas, 85% da área metropolitana de Porto Príncipe se encontra sob a influência ou o controle de gangues", indicaram os especialistas, ressaltando que elas adaptaram sua estratégia à chegada da Missão Multinacional de Apoio à Segurança (MMAS), implementada no último verão.