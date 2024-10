Extremista de direita pega 7 anos de prisão por planejar atentado nos EUA

Um extremista de direita, ex-integrante do corpo de fuzileiros navais americanos, foi condenado a sete anos de prisão nesta segunda-feira (28) por sua participação em um plano de atentado contra infraestruturas elétricas no noroeste dos Estados Unidos.

"Levamos à Justiça os cinco membros envolvidos em uma 'SS da atualidade', segundo suas próprias palavras e que conspiraram, treinaram e se prepararam para um atentado [...] em nome de uma ideologia violenta supremacista branca", disse em comunicado o secretário de Justiça e procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland.

"Não há lugar nos Estados Unidos para o ódio", reagiu o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, também citado no texto.

Durante muitos anos, entre 2017 e 2020, os integrantes do grupo prepararam o atentado se equipando com armas e treinando com fogo real no estado de Idaho (noroeste), segundo os documentos judiciais.