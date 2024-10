COP16 elevou biodiversidade ao nível de 'importância' da crise climática (Presidência)

A COP16, que está sendo realizada na cidade de Cali, na Colômbia, conseguiu "elevar o perfil político" da biodiversidade e "equipará-lo" à importância da crise climática, disse a presidente da cúpula, Susana Muhamad, em entrevista à AFP nesta segunda-feira (28). "Eu acho que já conseguimos um primeiro objetivo que foi elevar o perfil político da COP da biodiversidade, e equiparar o tema da biodiversidade com a importância e sua relação com a questão climática", garantiu Muhamad, que também é ministra do Ambiente da Colômbia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As COPs sobre biodiversidade estiveram à sombra das conferências sobre o clima, apesar dos pedidos reiterados dos cientistas e da sociedade civil para liderar a luta contra essas duas crises que ameaçam o planeta e a prosperidade da humanidade.

Mas o acordo de Kunming-Montreal, que na COP15 estabeleceu um roteiro mundial para deter a destruição da natureza daqui até 2030, mudou o panorama. Um dos textos que estão sendo negociados atualmente em Cali pretende vincular os trabalhos das diferentes COPs, em particular para garantir que a luta contra o aquecimento global não se faça às custas da flora e da fauna. A 16ª Conferência das Partes (COP16) da Convenção sobre a Diversidade Biológica da ONU atraiu a Cali (sudoeste) um número recorde de 23 mil delegados inscritos e cerca de 1.200 jornalistas, segundo os organizadores. Na terça-feira, seis chefes de Estado e 115 ministros se juntarão à cúpula.

- 'Mais financiamento' - Sob o lema "Paz com a Natureza", a COP16 tem a urgente tarefa de idealizar mecanismos de acompanhamento e financiamento para alcançar os 23 objetivos de proteção da natureza da ONU acordados no Canadá há dois anos. Muhamad explicou à AFP que o Fundo Marco Mundial para a Biodiversidade (GBFF), acordado na COP15, é "operacional", mas "precisa de mais financiamento".

Para desbloquear mais fundos, "seria muito útil que os países desenvolvidos aumentassem as mensagens que mostram que vão cumprir a meta de financiamento do desenvolvimento" antes do fim da COP16, disse Muhamad. Vários países em desenvolvimento pediram a criação de um esquema de financiamento diferente que não dependa do Fundo para o Meio Ambiente Mundial, ao qual dizem que é difícil ter acesso. No domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, havia instado os 196 signatários do convênio sobre biodiversidade a "passar das palavras aos atos" e engordar o GBFF.

A COP16 é o cenário para estimular a ainda tímida implementação do que foi acordado no Canadá, mediante uma série de decisões daqui até sexta-feira, mas as discussões estão estagnadas pelo cabo de guerra financeiro recorrente entre os países ricos e os em desenvolvimento. Muhamad fez um chamado às partes para superar "as tensões" e não "perder a oportunidade" de chegar a acordos para assegurar a natureza antes que seja muito tarde. "Temos todos os ingredientes da sopa e podemos tomar duas decisões: ou cozinhamos a sopa ou dizemos 'não, vamos continuar vendo se precisamos de mais ingredientes'. Eu digo que há uma oportunidade", afirmou Muhamad em uma sala de reuniões de alto nível.