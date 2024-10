Bombardeios israelenses deixam ao menos 60 mortos no leste de Líbano

Pelo menos 60 pessoas morreram nesta segunda-feira (28) em vários bombardeios israelenses no leste do Líbano, segundo um balanço "não definitivo" do Ministério da Saúde libanês, que registra bombardeios em diversas localidades da região de Baalbek e do Vale do Beqaa, redutos do Hezbollah.

"Sessenta mártires e 58 feridos em um balanço não definitivo de bombardeios do inimigo israelense em Baalbek-Hermel e no [Vale do] Beqaa", indicou o Ministério em comunicado. Entre as vítimas há duas crianças, segundo a mesma fonte.

Esta jornada é "a mais violenta" em Baalbek desde o início da guerra em setembro, afirmou na rede social X o governador da província, Bashir Khodor.