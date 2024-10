Bombardeio israelense deixa cinco mortos na cidade libanesa de Tiro

Cinco pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um bombardeio israelense contra a cidade de Tiro, no sul do Líbano, anunciou o Ministério da Saúde do Líbano.

Um fotógrafo da AFP em Tiro observou um prédio residencial completamente destruído e equipes de emergência retirando um homem ferido em uma maca, enquanto outros funcionários continuavam procurando possíveis vítimas entre os escombros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Israel intensificou os bombardeios em 23 de setembro no Líbano, onde o Exército afirma atacar redutos do Hezbollah.