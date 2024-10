Boeing lança oferta de ações para arrecadar US$ 19 bilhões

"A Boeing espera utilizar o que for arrecadado para despesas gerais, que podem incluir, entre outros, o pagamento de dívidas, reservas de capital de giro, gastos de capital e investimentos em suas subsidiárias", explicou a empresa em um comunicado.

A gigante americana, que na semana passada reportou perdas de cerca de 6,2 bilhões de dólares (R$ 35,3 bilhões) no terceiro trimestre, está sendo afetada por uma greve de 33 mil trabalhadores. Suas duas principais fábricas estão paralisadas desde meados de setembro.

A Boeing anunciou,nesta segunda-feira (28), uma oferta de ações no valor de aproximadamente 19 bilhões de dólares (R$ 108,2 bilhões), quantia que será destinada ao pagamento de dívidas e investimentos em suas subsidiárias.

A oferta envolve a venda de 90 milhões de ações ordinárias, no valor de aproximadamente 13,9 bilhões de dólares (R$ 79,7 bilhões) com base no preço atual de mercado, além de cerca de 5 bilhões (R$ 28,4 bilhões) em certificados de depósito, equivalentes a ações ou frações desses títulos.

Se a demanda pelas ações da Boeing ultrapassar a oferta, a empresa se reserva o direito de emitir 13,5 milhões de ações adicionais e mais 750 milhões de dólares (R$ 4,3 bilhões) em certificados.

- Sob pressão -