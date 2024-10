Aumento da cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte é uma 'ameaça', afirma chefe da Otan

O fortalecimento da cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte representa uma "ameaça para a segurança da região do Indo-Pacífico e Euro-Atlântica", afirmou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

O chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte disse que a presença de soldados norte-coreanos no território russo é um testemunho do "desespero" do presidente russo, Vladimir Putin.

Rutte participou nesta segunda-feira, na sede da Otan, de uma reunião do Conselho do Atlântico Norte (principal instância da aliança) para abordar o tema.