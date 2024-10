Assim como em 2020, campanha de desinformação toma conta das eleições nos EUA

Com teorias conspiratórias já fervilhando na acirrada disputa entre Donald Trump e Kamala Harris, espera-se que a contagem de votos dure dias e alimente as acusações de fraude eleitoral.

As eleições de 2020 foram manchadas por acusações falsas sobre máquinas de votação hackeadas ou mortos que haviam votado. Esse clima culminou com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio por apoiadores de Trump.

"Com todos os olhares voltados para as eleições nesses dias, a ideia de que haveria uma fraude eleitoral generalizada é um pouco ridícula", disse Charles Stewart, diretor do Laboratório Eleitoral do Instituto Tecnológico de Massachusetts.

- Proteger o voto -

Todos os estados implementaram medidas de segurança para cada etapa do processo de votação.

No condado de Maricopa, no Arizona, que Biden conquistou dos republicanos em 2020, os votos por correspondência passam por uma rigorosa verificação de assinaturas por equipes bipartidárias, disse à AFP a subdiretora eleitoral Jennifer Liewer.

Quem vota antecipadamente pode acompanhar sua cédula "a cada passo do caminho".

Existem procedimentos rigorosos de cadeia de custódia para as cédulas, e muitas jurisdições transmitem a contagem ao vivo, como o condado de Fulton, na Geórgia, outro estado-pêndulo.

"Queremos garantir que as coisas sejam abertas, que o público possa vir e ver, e não permitir que ninguém publique um vídeo com narrativas falsas", disse Nadine Williams, diretora de registro e eleições.

Àqueles que ainda têm dúvidas sobre o processo, Deeley, dos Comissionados da Cidade da Filadélfia, recomenda se envolverem mais e se oferecerem como funcionários eleitorais. "Assim, eles poderão ser participantes de sua própria democracia", afirmou.

df/adm/st/dg/dga/jb/aa