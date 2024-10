Apetite por risco retorna a Wall Street, que fecha em alta

A relativa contenção dos ataques israelenses contra o Irã no sábado derrubou os preços do petróleo nesta segunda, e o mercado voltou a pensar na demanda, insuficiente diante de uma oferta que cresce.

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (28), estimulada pela queda dos preços do petróleo e por investidores com apetite pelo risco.

O barril de tipo Brent caiu 6,09%, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) recuou 6,13%.

Assim, depois de cinco sessões consecutivas no vermelho, o Dow Jones teve uma recuperação técnica graças às compras a bons preços.

Entre as ações favoritas do dia esteve o McDonald's (+1,43%), que anunciou que retomará "esta semana" as vendas de um hambúrguer que foram suspensas após uma onda de contaminação com a bactéria Escherichia coli em várias lanchonetes dos Estados Unidos.