Premiê do Japão reconhece "resultado severo" após perder maioria parlamentar

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, reconheceu o resultado difícil nas eleições deste domingo, após o partido governista, o Liberal Democrático (LDP), e seu parceiro de coalizão, Komeito, perder a maioria na câmara baixa do Parlamento do país.

"Os resultados até agora foram extremamente severos e nós os levamos muito a sério", disse Ishiba à emissora NHK. "Acredito que os eleitores estão nos dizendo para refletir mais e nos tornarmos um partido que corresponda às suas expectativas".

Se a maioria for perdida, disse Ishiba, o LDP ainda liderará uma coalizão governista e abordará políticas-chave, compilará um orçamento suplementar planejado e prosseguirá a reforma política.