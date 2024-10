Liverpool arranca empate com Arsenal, mas perde liderança do Inglês

O Liverpool arrancou um empate com o Arsenal em 2 a 2 neste domingo (27), no Emirates Stadium, mas perdeu a liderança do Campeonato Inglês para o Manchester City, que na véspera venceu o Southampton pela 9ª rodada. O duelo em Londres correspondeu às expectativas, com grande suspense e quatro gols, o último deles do egípcio Mohamed Salah, que deu o empate final aos 'Reds'. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado beneficiou o City, atual tetracampeão e novo líder com 23 pontos, à frente de Liverpool (2º, 22 pontos), Arsenal (3º, 18 pontos) e Aston Villa (4º, 18 pontos).

Os 'Gunners' de Mikel Arteta saem decepcionados depois de ficarem duas vezes à frente no placar e de perderem por lesão os defensores Gabriel Magalhães e Jürrien Timber, embora tenham feito um grande jogo depois de sofrerem a primeira derrota na temporada, no último fim de semana, diante do Bournemouth. Ainda sem William Saliba (suspenso), Martin Odegaard e Riccardo Calafiori (lesionados), o time londrino controlou a partida no primeiro tempo, antes de ser pressionado pelo Liverpool no segundo. O capitão Bukayo Saka, que voltava de lesão, colocou os 'Gunners' na frente aos 9 minutos, mas a alegria não durou muito, já que o zagueiro holandês Virgil Van Dijk empatou para o Liverpool pouco depois (18').

O Arsenal não se abateu e foi premiado pela persistência e foi para o intervalo em vantagem graças ao gol de cabeça do espanhol Mikel Merino (43'), aproveitando bola levantada na área por Declan Rice em cobrança de falta. O Liverpool voltou melhor para o segundo tempo diante de um adversário que precisou recompor sua zaga devido às lesões. Na reta final, Salah (81') recebeu passe do uruguaio Darwin Núñez e marcou um gol que valeu um ponto que pode ser precioso no final da temporada.

- United perde mais uma - Mais cedo, o Manchester United foi derrotado pelo West Ham por 2 a 1 num jogo em que a equipe de Erik ten Hag perdeu inúmeras chances e acabou castigado ao sofrer um gol nos acréscimos. O capitão Jarrod Bowen deu aos 'Hammers' sua terceira vitória na temporada ao marcar no apagar das luzes em cobrança de pênalti.

Graças à vitória, a equipe londrina igualou os 11 pontos do United na tabela de classificação. Depois de um primeiro tempo em que o zero não saiu do placar, o jogo embalou na parte final com o holandês Crysencio Summerville (74') abrindo o placar, o brasileiro Casemiro empatando para os 'Red Devils' (81') e Bowen (90'+2) dando a vitória ao West Ham. Manchester United e Erik ten Hag, que venceram o Brentfort na rodada passada, só conseguiram quatro vitórias em 14 jogos disputados na temporada entre todas as competições.

Em jogo simultâneo, o Chelsea venceu o Newcastle por 2 a 1 em Stamford Bridge. Esta quinta vitória no campeonato permite aos 'Blues' subir para a quinta posição com 17 pontos, à beira do Top 4. O gol da vitória do Chelsea foi marcado pelo meia Cole Palmer, estrela do time com sete gols e cinco assistências na Premier League.