Kamala Harris faz campanha na Filadélfia e pede que eleitores votem antecipadamente

Kamala Harris disse, neste domingo, 27, que "ninguém pode ficar à margem" nas eleições presidenciais deste ano, coroando um dia de campanha na maior cidade do estado crucial da Pensilvânia, um campo de batalha.

"Estamos focados no futuro e nas necessidades do povo americano", disse Harris, "ao contrário de Donald Trump, que passa o tempo inteiro olhando no espelho focado em si mesmo".

Falando num centro recreativo da cidade, a vice-presidente democrata destacou os eleitores jovens, elogiando-os por estarem "com razão impacientes por mudanças", e disse ao público que "há muito em jogo" na campanha.