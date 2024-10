Trump se prepara para comício no famoso Madison Square Garden de Nova York

Embora seja improvável que este reduto democrata vote em massa no republicano, a pouco mais de uma semana das acirradas eleições de 5 de novembro, o magnata republicano de 78 anos poderá, ao menos, contar com uma grande cobertura da imprensa.

A escolha do local está repleta de intenções para um Trump que nunca foi profeta em sua cidade natal, onde ele aspira lotar "o ginásio mais famoso do mundo" e converter a metrópole à causa republicana.

Donald Trump fará um comício no domingo (27) no Madison Square Garden, famosa arena esportiva e casa de shows que já recebeu convenções políticas e, inclusive, uma infame reunião nazista em 1939.

O MSG já recebeu shows dos Rolling Stones, Madonna e U2. O local também foi o grande centro do boxe, até que os promotores do esporte começaram a levar os principais combates para Las Vegas, Nevada. O local também é a casa do New York Knicks, da NBA

Em fevereiro de 1939, poucos meses antes da invasão nazista da Polônia, o ginásio - na época em outra localização - recebeu um comício da associação germânico-americana Bund, no qual os 20 mil participantes, cercados por suásticas, águias imperiais e saudações nazistas, pretendiam denunciar as "conspirações" judaicas e o presidente Franklin D. Roosevelt, enquanto 100 mil manifestantes protestavam contra a sua presença do lado de fora.

- Fascista? -