Exército do Irã sugere que cessar-fogo é preferível a retaliação contra Israel

O exército do Irã emitiu uma declaração, neste sábado, sugerindo que um cessar-fogo na Faixa de Gaza e no Líbano é preferível a uma retaliação contra Israel.

No comunicado, as forças armadas iranianas deram mais detalhes sobre o último ataque de Israel, afirmando que os bombardeios israelenses só danificaram "sistemas de radar". "Graças ao desempenho oportuno da defesa aérea do país, os ataques causaram danos limitados e apenas alguns sistemas de radar foram danificados", anunciou o Estado-Maior do exército iraniano em um comunicado citado pela televisão estatal do país.

Israel lançou ataques ao Irã ontem à noite (25), atingindo alvos em Teerã. Os militares israelenses declararam que os ataques foram "precisos" e direcionados a alvos militares.