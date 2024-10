Desmotivação prejudica voto indígena, fundamental para eleições nos EUA

“Infelizmente, não sei se eles estão realmente prestando atenção em nós”, disse John, do vilarejo Paiute de Pyramid Lake, que abrange vários condados no noroeste de Nevada.

Caiden John, um jovem indígena de Nevada, está animado com seu primeiro voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. Mas ele não esconde sua insatisfação com a pouca atenção que sua comunidade recebe dos políticos e do governo.

Cem anos após receberem a cidadania americana e terem sido fundamentais em eleições como a de 2020, os indígenas dizem que estão menos entusiasmados com a eleição presidencial de 5 de novembro do que com as eleições anteriores.

A candidata democrata Kamala Harris e seu rival republicano Donald Trump não visitaram a reserva, para grande decepção deles.

“Isso nos deixa irritados, porque se você quiser o voto dos nativos em Nevada... são cerca de 60 mil votos. Você quer ou não quer? Porque se você quiser, é melhor ir a uma reserva e dizer: 'Estou aqui'”, diz John.