City vence Southampton e sobe para a liderança do Campeonato Inglês

No jogo deste sábado em Manchester, o City dominou o novo lanterna, que tem apenas um ponto, graças ao gol marcado logo aos cinco minutos pelo artilheiro norueguês Erling Haaland.

Os 'Citizens', invictos até aqui na temporada, somam 23 pontos, dois a mais que os 'Reds', que agora precisam vencer no Emirates Stadium para voltarem à ponta da tabela.

O Manchester City aproveitou seu jogo em casa contra o Southampton para vencer por 1 a 0 e subir provisoriamente para a liderança do Campeonato Inglês, à espera do duelo entre Arsenal e Liverpool, principal atração desta 9ª rodada.

Haaland foi mais esperto que a marcação para alcançar um cruzamento de Matheus Nunes e encerrar um jejum de três jogos sem balançar as redes na Premier League.

Em jogo simultâneo, o Aston Villa tropeçou em casa ao empatar em 1 a 1 com o Bournemouth.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo, com o Villa abrindo o placar através do volante Ross Barkley (76') e o atacante brasileiro Evanilson empatando nos acréscimos (90'+6) para os visitantes.