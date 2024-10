Barcelona atropela Real Madrid em clássico no Santiago Bernabéu

Os dois gols de Lewandowski decidiram o jogo em apenas três minutos: primeiro o polonês aproveitou um passe entre linhas de Marc Casadó para concluir cara a cara com Andriy Yunin (54'), depois mandou a bola para as redes de cabeça após cruzamento de Alejandro Balde (56').

Com a vitória, o Barça amplia sua vantagem na liderança de três para seis pontos sobre o próprio Real, que sofre sua primeira derrota nesta edição de LaLiga.

Comandado pelo artilheiro Robert Lewandowski, o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 no Clássico disputado neste sábado (26), em pleno estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória foi selada mais tarde com gols de Lamine Yamal (77') e do brasileiro Raphinha (84').

Lewwandowski poderia ter feito mais um, acertando a trave quando o jogo estava 2 a 0, mas em todo caso aumentou sua vantagem na artilharia do campeonato com 14 gols, o dobro do segundo colocado.

- Frustração de Mbappé -