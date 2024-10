Ataque contra a polícia deixa 10 mortos no sudeste do Irã

Pelo menos 10 pessoas morreram neste sábado (26) no sudeste do Irã em um "ataque terrorista" no Sistão-Baluchistão, região que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, informou a imprensa local. "Dez pessoas morreram em um ato terrorista no condado de Taftan contra veículos da polícia", anunciaram as agências locais Mehr e Tasnim, sem revelar detalhes sobre o ataque. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nenhum grupo reivindicou o ataque, executado 1.200 quilômetros ao sudeste da capital Teerã.

O Sistão-Baluchistão é uma das regiões mais pobres do Irã, com uma população significativa da minoria étnica baluchi, que pratica o islã sunita, ao contrário do ramo xiita predominante na República Islâmica. A região é cenário frequente de confrontos entre as forças de segurança iranianas, de um lado, e insurgentes da minoria étnica baluchi, grupos sunitas radicais e narcotraficantes, do outro. No início de outubro, seis pessoas, incluindo policiais, morreram em dois atentados na região.