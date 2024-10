Acidente rodoviário deixa 19 mortos e 6 feridos no norte do México

"O primeiro a prestar socorro, o serviço de saúde, registrou um número preliminar de pessoas falecidas. Contudo, depois dos trabalhos de resgate e das perícias realizadas no local, o número confirmado infelizmente é de 19 pessoas", disse em comunicado o secretário-geral de governo de Zacatecas, Rodrigo Reyes.

Um acidente registrado neste sábado (26) entre um caminhão de carga e um ônibus de passageiros no estado de Zacatecas, no norte do México, deixou ao menos 19 mortos e seis feridos, anunciaram autoridades locais, que originalmente haviam reportado 24 óbitos.

O acidente ocorreu em uma estrada que liga Zacatecas com o estado central de Aguascalientes.

As autoridades apreenderam o caminhão e o Ministério Público está trabalhando "para conseguir a prisão do condutor", detalhou Reyes.

O ônibus - no qual viajavam 25 pessoas - fazia a rota entre a cidade de Tepic, no estado de Nayarit (oeste), e Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu quando um contêiner carregado de milho se desprendeu do caminhão, o que fez com que o ônibus acabasse tombando.

Depois do acidente, o trânsito foi interrompido na rodovia, e foram mobilizados agentes da Defesa Civil, do Exército e da Guarda Nacional.