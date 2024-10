Wall Street fecha com resultados mistos, em compasso de espera

"Temos que estar atentos ao déficit [do governo] e a como isso afetará a rentabilidade dos títulos e a demanda dos papéis do Tesouro americano", disse Meghan Shue, de Wilmington Trust, "porque seja qual for o resultado das eleições, a situação orçamentária não parece boa".

Após se beneficiar da queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro na quinta-feira, Wall Street voltou a vê-los subir nesta sexta. O rendimento da dívida pública americana ficou em 4,23%, contra 4,21% do fechamento de ontem.

Como costuma ocorrer, o setor tecnológico esteve na linha de frente, em particular a Tesla (+3,34%), ainda em alta após os bons resultados de quarta-feira.

Todas as grandes ações tecnológicas fecharam no azul, incluindo a Alphabet (+1,50%). No decorrer do pregão, a Nvidia (+0,80%) voltou a se tornar a maior capitalização em bolsa do mundo, à frente da Apple (+0,36%), antes de recuar e voltar a ficar atrás da empresa da maçã.

Esta recuperação do setor tecnológico contrastou com um certo pessimismo no Dow Jones, que na sexta-feira registou a quinta sessão negativa consecutiva, depois de uma série de máximos históricos.