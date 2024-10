Uruguai tem eleições gerais neste domingo (27); Yamandú Orsi está na frente nas pesquisas

Caso ninguém obtenha metade mais um dos votos, haverá um segundo turno, que será realizado no dia 24 de novembro e no qual triunfará a candidatura que obtiver a maioria simples.

Onze forças políticas aspiram à disputa eleitoral, onde além de elegerem o presidente e o vice-presidente que governarão o país pelos próximos cinco anos, os uruguaios também decidirão como será formado o Congresso. As sondagens indicam que, mais uma vez, a disputa manterá a habitual polarização entre a esquerdista Frente Ampla, encabeçada por Yamandú Orsi, e o governante Partido Nacional, representado por Álvaro Delgado, deputado do atual presidente Lacalle Pou.

O Uruguai vai realizar eleições gerais neste domingo, 27, em que eleitores escolherão entre a permanência da coalizão liderada pelo Partido Nacional, do atual presidente Luis Lacalle Pou, ou o retorno ao poder da esquerda, que perdeu a hegemonia em 2019 após quinze anos consecutivos no poder. Ao contrário das campanhas anteriores, a corrida eleitoral foi marcada pela apatia dos eleitores e por níveis mínimos de participação dos cidadãos nas primárias para os candidatos de cada partido.

Perante os sinais de indiferença do eleitorado, ambos os candidatos procuram preencher as lacunas deixadas pelos grandes líderes que marcaram a política do país nas últimas décadas.

Orsi, de 57 anos, pretende devolver o poder à Frente Ampla e ser a renovação de uma coalizão historicamente liderada por Tabaré Vázquez, falecido em 2020, e José "Pepe" Mujica, atualmente aposentado do cenário político e que enfrenta sérios problemas de saúde. O esquerdista lidera todas as sondagens com mais de 40% das intenções de voto e uma vantagem de mais de 15 pontos sobre o seu rival oficial imediato.

Delgado, por sua vez, aparece em segundo lugar com entre 20% e 24% dos apoios, depois de uma campanha tímida que não foi suficiente para monopolizar o apoio do presidente Lacalle Pou, que tem uma aceitação superior aos 50%, mas não consegue concorrer a um novo mandato, uma vez que a reeleição é proibida.