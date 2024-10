Um professor, um veterinário e um advogado disputam a presidência do Uruguai

O professor de História Yamandú Orsi, do partido de esquerda Frente Ampla, lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de domingo no Uruguai, seguido por dois adversários de centro-direita: o veterinário Álvaro Delgado, do Partido Nacional, e o advogado Andrés Ojeda, do Partido Colorado.

- O escolhido de Pepe -

Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez, 57 anos, é apadrinhado pelo popular ex-presidente José "Pepe" Mujica. Nasceu na zona rural, em uma casa sem luz, e cresceu na pequena cidade de Canelones, onde estudou em escola pública.