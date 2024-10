Petróleo sobe em meio a temores geopolíticos e eleições nos EUA

"O mercado está se recuperando em parte pelas preocupações sobre o que vai acontecer no fim de semana no Oriente Médio", disse à AFP Phil Flynn, do Price Futures Group.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 2,25%, para 76,05 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento para o mesmo mês, avançou 2,27%, para 71,78 dólares.

Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (25), impulsionados pelo risco de uma escalada no Oriente Médio e pela incerteza em torno das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

As autoridades do Hamas acusaram nesta sexta o Exército israelense de atacar o último hospital em funcionamento no norte da Faixa de Gaza e de realizar ataques em território palestino, matando ao menos 32 pessoas no total.

O norte da Faixa de Gaza vivencia suas "horas mais sombrias", declarou nesta sexta o alto comissário da ONU para os direitos humanos.

Ao mesmo tempo, os preços do petróleo estão sendo empurrados para cima devido à proximidade das eleições presidenciais americanas e pela incerteza em torno delas, segundo os analistas.