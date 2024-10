Países da Commonwealth pedem reparações ao Reino Unido por seu passado imperial

Mas o encontro foi ofuscado pela História, com vários países da África, Caribe e Oceania exigindo que Londres pague indenizações financeiras ou, pelo menos, adote medidas políticas por seu passado colonial.

Os líderes da Comunidade de Nações de 56 países, a maioria ex-colônias britânicas, se reuniram em um encontro de cúpula em Apia, capital de Samoa, que deveria ter as mudanças climáticas como principal tema.

Vários países da Commonwealth pediram nesta sexta-feira (25) ao rei Charles III que o Reino Unido reconheça e pague reparações pelas brutalidades do Império Britânico, em particular as vinculadas ao comércio de escravizados, do qual a Coroa se beneficiou durante séculos.

Especialistas calculam que entre 10 e 15 milhões de pessoas foram levadas como escravizadas da África para as Américas ao longo de mais de quatro séculos, uma prática que terminou por volta 1870. O número exato, no entanto, é desconhecido.

"Nenhum de nós pode mudar o passado. Mas podemos nos comprometer, de todo o coração, a continuar aprendendo suas lições e a encontrar formas criativas de corrigir as desigualdades que permanecem", acrescentou.

Charles III, a quem vários países exigiram um pedido de desculpas, fez um apelo nesta sexta-feira aos participantes da reunião que "rejeitem a linguagem da divisão", mas disse compreender "que os aspectos mais dolorosos do nosso passado continuam ressoando".

"O pedido de reparações não consiste em uma mera compensação econômica, consiste em reconhecer o impacto que a exploração teve durante séculos e garantir que o legado da escravidão seja tratado com honestidade e integridade", insistiu o premiê das Bahamas.

Uma fonte diplomática que pediu anonimato disse à AFP que os países desenvolvidos estavam tentando suavizar a linguagem do texto final.

Um dos candidatos ao cargo de secretário-geral da Commonwealth, Joshua Setipa, do Lesoto, afirmou que as reparações podem incluir formas de pagamento não tradicionais, como o financiamento para luta contra as mudanças climáticas.

"Podemos encontrar uma solução que começaria corrigindo algumas injustiças do passado e colocando estas no contexto do que está acontecendo hoje", disse à AFP antes da reunião.

Com esta reunião de cúpula, o rei Charles III conclui uma viagem de 11 dias pela Austrália e por Samoa, sua primeira grande viagem ao exterior desde seu diagnóstico de câncer no início do ano.