Nottingham Forest vence Leicester (3-1) na abertura da 9ª rodada da Premier League

Wood, em grande fase, recolocou o Forest em vantagem e marcou o terceiro no início do segundo tempo (47') e fechou o placar (60') chegando ao seu sétimo gol em nove partidas nesta temporada.

Ryan Yates abriu o placar aos 16 minutos para o Forest no East Midlands Derby, disputado no King Power Stadium, antes de o veterano atacante Jamie Vardy empatar para o Leicester sete minutos depois (23').

Com dois gols do neozelandês Chris Wood o Nottingham Forest venceu o Leicester de seu ex-técnico Steve Cooper por 3 a 1 nesta sexta-feira (25) na abertura da 9ª rodada do campeonato inglês.

Esta segunda vitória consecutiva do Forest o leva ao quinto lugar na Premier League. O time perdeu apenas uma vez em nove jogos do campeonato nesta temporada, provando que a decisão de demitir Steve Cooper e contratar Nuno Espírito Santo foi acertada.

Cooper enfrentou o Forest pela primeira vez desde sua demissão em dezembro. O treinador de 44 anos passou dois anos no comando do Forest, levando a equipe do último lugar da Championship (segunda divisão) de volta à Premier League após uma ausência de 23 anos, antes de ser demitido do clube no momento em que estava logo acima da zona de rebaixamento.

Nuno salvou o Forest da queda, enquanto Cooper foi contratado pelo recém-promovido Leicester no final da temporada para substituir Enzo Maresca após a transferência do italiano para o Chelsea.