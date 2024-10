Lições do covid na COP16: proteger o planeta para evitar os vírus

"Temos que mudar nossa relação com a natureza se queremos evitar mais epidemias e pandemias", resume Sue Lieberman, vice-presidente da Wildlife Conservation Society que impulsiona a adoção do plano.

- "Tudo está interconectado" -

"As pandemias do futuro serão mais frequentes, serão propagadas com maior rapidez, causarão mais danos à economia mundial e matarão mais pessoas que o covid-19, a menos que se modifique o enfoque global da luta contra as doenças infecciosas", alerta a plataforma intergovernamental científico-normativa sobre diversidade biológica e serviços dos ecossistemas (IPBES), o equivalente ao IPCC para os especialistas no clima.