Japão: partido governista pode ter dificuldade na eleição, mas deve manter domínio

O Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão, do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, tem sido alvo de críticas por escândalos de corrupção e queda de apoio. No entanto, ainda que o partido enfrente seu maior desafio em mais de uma década, qualquer resultado nas eleições parlamentares de domingo, 27, deve manter o domínio do grupo no país.

O partido governista - que possui o apoio de burocratas, empresas e líderes regionais e tem um grande domínio do poder desde 1955 - controlaria facilmente a oposição fraca e fragmentada do Partido Democrático Constitucional (PDC), que governou apenas duas vezes e por um curto período. Por outro lado, analistas esperam que o PDC conquiste um terreno significativo, ainda que não seja o suficiente para mudar o governo japonês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ishiba convocou a eleição de domingo no dia em que assumiu o cargo, em 1º de outubro, com o objetivo de usar sua imagem de reformador para sacudir a raiva dos eleitores e reforçar o poder. Análises sugerem que o PLD deve perder assentos. Porém, mesmo no pior cenário, o partido ainda será o mais votado no bloco governante.