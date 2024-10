Israel lança 'ataques de precisão' contra Irã, explosões são ouvidas em Teerã

Fortes explosões foram ouvidas na madrugada deste sábado (26, data local) em Teerã, indicou a imprensa estatal do Irã, onde o Exército israelense lançou "ataques de precisão" contra alvos militares em resposta às ações de seu arqui-inimigo e seus aliados contra Israel. "Ouviu-se o ruído de fortes explosões procedentes dos arredores de Teerã. A origem desses ruídos ainda não está clara", disse um apresentador da televisão estatal iraniana. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alguns se devem "à atividade do sistema de defesa aérea", assinalou posteriormente a emissora, citando fontes de segurança.

Um jornalista da AFP no local também ouviu fortes detonações. Segundo a agência oficial de notícias Irna, as primeiras explosões aconteceram por volta das 2h15 locais (19h45 da sexta-feira em Brasília), sobretudo no oeste da capital. Em comunicado, o Exército israelense disse que, "em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã", suas forças "estão realizando ataques de precisão contra alvos militares" nesse país. "O regime iraniano e seus aliados na região não cessaram seus ataques contra Israel desde 7 de outubro [de 2023] sobre sete frentes, incluídos ataques do solo iraniano", afirmou o Exército.

O "Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão plenamente mobilizadas", acrescenta o comunicado. Há semanas era esperada a resposta de Israel ao ataque de 1º de outubro do Irã, que lançou cerca de 200 projéteis contra seu território, incluindo vários mísseis hipersônicos pela primeira vez. A ação israelense contra o Irã é "autodefesa", reagiu a Casa Branca, principal apoio diplomático e militar de Israel, enquanto um funcionário de defensa disse que os Estados Unidos foram informados antes dos ataques.

Em paralelo, a agência oficial de notícias da Síria informou que as defesas antiaéreas desse país haviam interceptado "alvos hostis" nos arredores de Damasco, onde também foram ouvidas explosões. - Alta tensão regional - Estas hostilidades se somam a um contexto de alta tensão no Oriente Médio depois de mais de um ano de guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, que recentemente se estendeu para o Líbano contra o Hezbollah.

Os dois movimentos islamistas se opõem a Israel e estão apoiados financeira e militarmente pelo Irã, que fez do apoio à causa palestina um dos pilares de sua política externa desde a instauração da República Islâmica em 1979. Teerã apresentou os disparos de 1º de outubro como uma resposta aos bombardeios israelenses contra o Líbano que, no final de setembro, causaram as mortes de um general iraniano e do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Também justificaram a operação como uma represália ao assassinato em solo iraniano do então líder do Hamas, Ismail Haniyeh, uma ação atribuída a Israel.

Nas últimas semanas, o Irã desempenha um equilíbrio delicado entre firmeza e moderação ante as ameaças de represálias israelenses. "Vamos golpear de novo dolorosamente" em caso de ataque, disse recentemente o general Hossein Salami, chefe do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, o exército ideológico encarregado de defender o regime da República Islâmica. - Giro diplomático -