Ex-comandante do movimento guerrilheiro condenado a 40 anos de prisão em Uganda

Um tribunal de Uganda condenou, nesta sexta-feira (25), o ex-comandante da rebelião do Exército de Resistência do Senhor (LRA), Thomas Kwoyelo, a 40 anos de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, após um julgamento histórico.

Esta guerrilha é acusada de ser responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas e pelo sequestro de 6 mil crianças, que foram transformadas em soldados ou, no caso das meninas, em escravizadas sexuais.

Expulsos de Uganda, os guerrilheiros dispersaram-se pelas selvas da República Democrática do Congo, da República Centro-Africana, do Sudão do Sul e do Sudão.

