Eleições perturbam o cotidiano nas comunidades amish na Pensilvânia

Entre os amish do condado rural de Lancaster, as eleições estão próximas mas longe de seu coração: a grande maioria não vota, desestimulada por sua igreja.

Parece outra época, o sol marca o ritmo do trabalho no campo e os homens se protegem com chapéus de palha. Mas fora das comunidades amish, cartazes de propaganda de Donald Trump revelam a atual agitação: os Estados Unidos se preparam para eleger um presidente.

Para este agricultor aposentado, as eleições são "uma questão importante". No entanto, prefere não compartilhar sua opinião sobre os dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris.

Os republicanos "se interessam neles porque, tradicionalmente, adotam posições políticas conservadoras", opostas ao aborto ou ao casamento igualitário, e consideram o partido "menos inclinado a intervir no seu modo de vida e nos seus negócios", diz o professor Kyle Kopko, especialista nesta comunidade no Elizabethtown College.

Paul Bilier, de 34 anos, termina o dia como começou: ordenhando as vacas. Suas mãos sujas revelam seu trabalho no campo, seus olhos esverdeados expressam gentileza.

Nos mercados, os amish administram barracas de comida e tem contato regular com pessoas de fora da comunidade.

Alguns até possuem smartphones, como Sam Stoltzfus, que administra uma produção de raiz-forte, frequentemente usada como substituto da mostarda.

Todas as manhãs, acompanha o canal conservador Fox News durante 10 minutos. No entanto, não faz segredo sobre Trump. "Ele sabe como lidar com as coisas, mas ainda não é muito cristão como presidente", diz o homem de 81 anos.