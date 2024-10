Duelo de prioridades entre Trump e Kamala no Texas

Kamala Harris faz, nesta sexta-feira (25), um comício a favor do direito ao aborto com a cantora Beyoncé e Donald Trump abordará seu tema favorito, a imigração, no podcast mais ouvido do país, sem que as pesquisas se movam a favor de nenhum dos candidatos às eleições presidenciais.

Eles estão empatados com 48% das intenções de voto a 11 dias do pleito, segundo a última pesquisa do The New York Times/Siena College.

O país está muito polarizado. O último ator a surpreender foi o jornal The Washington Post, ao anunciar que não apoiará nenhum dos candidatos.