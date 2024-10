Corinthians e Racing empatam (2-2) na ida das semifinais da Sul-Americana

O Corinthians empatou com o argentino Racing em 2 a 2 nesta quinta-feira (24), em São Paulo, no jogo de ida de uma das semifinais da Copa Sul-Americana de 2024, em duelo marcado pela intensa chuva que caiu durante toda a partida.

O atacante Maximiliano Salas colocou os argentinos na frente logo aos seis minutos e o Timão conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo, com dois belos gols do centroavante Yuri Alberto.

No início da segunda etapa, o ponta uruguaio Gastón Martirena, com um chute de fora da área, deixou tudo igual (54').