COP16 faz 'grandes progressos', diz ministra do Ambiente da Colômbia

Sob o lema "Paz com a natureza", a cúpula tem a tarefa urgente de conceber mecanismos de acompanhamento e financiamento para alcançar os 23 objetivos de proteção da natureza da ONU acordados há dois anos no Canadá.

A 16ª Conferência das Partes (COP16) da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) da ONU foi inaugurada na segunda-feira nesta cidade do sudoeste da Colômbia e se estenderá até 1º de novembro.

A ministra do Ambiente da Colômbia, anfitriã da COP16, antecipou, nesta sexta-feira (25), que a conferência sobre biodiversidade realizada em Cali faz "grandes progressos" com vistas a deter e reverter a perda de espécies até 2030.

No domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou os 196 signatários da Convenção sobre a Biodiversidade a "passarem das palavras aos atos" e incrementarem o Fundo Global para a Biodiversidade (GBFF), criado no ano passado para cumprir os objetivos da ONU.

No entanto, "estamos vendo grandes progressos nas negociações", assinalou. Na primeira semana de conversas, "avançamos em muitíssimas tarefas", acrescentou.

Até agora, os países se comprometeram a aportar cerca de 250 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão) para o fundo, segundo agências que supervisionam o processo.

Segundo o Marco Global de Biodiversidade (GBF) de Kunming-Montreal, finalizado em 2022, os países devem mobilizar anualmente pelo menos 200 bilhões de dólares (R$ 1,13 trilhão) até 2030 para proteger a biodiversidade, incluindo US$ 20 bilhões (R$ 114 bilhões) anuais até 2025 dos países ricos para ajudar os em desenvolvimento.

Um objetivo-chave da COP de Cali é acordar um mecanismo para compartilhar os lucros com a informação genética extraída de plantas e animais - para uso medicinal, por exemplo - com as comunidades de onde procedem.