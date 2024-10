Biden pede perdão por atrocidades cometidas em internatos para nativos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez nesta sexta-feira (25) um pedido histórico de desculpas pelas atrocidades cometidas durante mais de um século com o sequestro de milhares de crianças indígenas, que foram colocadas pelo Estado em internatos onde sofreram maus-tratos e apagamento cultural.

"Formalmente me desculpo, como presidente dos Estados Unidos, pelo que fizemos", disse Biden ao se referir a um dos "capítulos mais sombrios" do país durante um discurso na comunidade indígena Gila River em Laveen Village, no estado do Arizona. Esses internatos são "um pecado em nossas almas", afirmou.

