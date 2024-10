Apagão insta Cuba a migrar para as energias renováveis

Estes dados diferem apenas sutilmente dos de 2014, quando o jornal estatal Granma reportou que apenas 4,3% da eletricidade eram gerados a partir de fontes limpas na ilha.

Embora o país tenha fixado como meta alcançar 24% de energia a partir de fontes renováveis até 2030, sua infraestrutura obsoleta, a prolongada crise econômica e as decisões de investimentos do governo comprometeram esse objetivo.

"O descalabro do sistema elétrico-energético" se deve ao "exagerado investimento associado a um turismo com baixa utilização (...) e desatenção à infraestrutura deteriorada do país", disse o economista cubano Pedro Monreal em sua conta no X.