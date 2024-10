BRASIL - 2º turno das eleições municipais -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Comício de campanha do candidato presidencial republicano Donald Trump - 19H00

CALI (Colômbia) - Chegada de líderes convidados para a COP16 sobre Biodiversidade - 03H00 (até 29)

MÉXICO (México) - Desfile das Catrinas antes do Dia dos Mortos - 23H00

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2024

América

CHIMALTENANGO (Guatemala) - Peregrinação ao templo de San Simón (Não reconhecido pela Igreja Católica) - 16H00

Europa

PARIS (França) - Julgamento do ator Gérard Depardieu por agressão sexual a duas mulheres - 10H30

TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2024

América

BRASÍLIA (Brasil) - Lucas Paqueta é chamado a declarar à comissão de investigação sobre apostas esportivas -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2024

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Julgamento de dois homens que confessaram participação no assassinato de Marielle Franco -

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2024

América

MÉXICO - Dia dos Mortos - (até 2 de Novembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE - 10H30

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2024

América

MÉRIDA (México) - Festival of Las Animas com desfile de catrinas, no marco do Dia dos Mortos - 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30

(+) Todos Santos Cuchumatán (Guatemala) - Indígenas celebram dia dos mortos com corrida de cavalos - 16H00

Ásia-Pacífico

JAPÃO - 50 anos da Hello Kitty -