Tottenham, Lazio e Anderlecht vencem e se mantêm 100% na Liga Europa

O Tottenham Hotspur conquistou sua terceira vitória em três jogos na Liga Europa com um triunfo em casa por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar nesta quinta-feira (24). O Spurs é uma das três equipes que venceram suas três partidas, ao lado de Lazio e Anderlecht, que venceram Twente e Ludogorets por 2 a 0, respectivamente. O time londrino fez uma série de mudanças em relação ao time que derrotou o West Ham por 4 a 1 na Premier League no fim de semana e um dos estreantes, Mikey Moore, de 17 anos, quase abriu o placar para sua equipe, mas sua cabeçada foi para fora.

A entrada do atacante galês Brennan Johnson no intervalo acelerou o Tottenham e no início do segundo tempo o meio-campista sueco Lucas Bergvall foi derrubado quando ia finalizar e acabou sofrendo pênalti (53'). James Maddison entregou a bola para o atacante brasileiro Richarlison, que cobrou no meio do gol para colocar os Spurs na frente. O AZ ainda teve lateral-esquerdo norueguês Moller Wolfe expulso após dar uma entrada perigosa em Johnson, o que facilitou para que os Spurs segurassem a vantagem até o fim da partida.

- Lazio vence a terceira - A Lazio manteve sua campanha 100% com uma vitória por 2 a 0 sobre outro time holandês, o Twente, com gols do atacante Pedro Rodríguez e do dinamarquês Gustav Isaksen. O Anderlecht venceu em casa, pelo mesmo placar (2-0) o búlgaro Ludogorets com gols dos atacantes ingleses Samuel Edozie e Anders Dreyer.