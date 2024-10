Real Madrid confirma lesão de Rodrygo, que está fora do clássico contra o Barça

O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (24) a lesão de seu atacante brasileiro Rodrygo, que teve que ser substituído na terça-feira na Liga dos Campeões após sentir um desconforto e ficará de fora do 'El Clásico' de sábado da LaLiga contra o Barcelona.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Rodrygo Goes pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral direito. Evolução pendente", informou o clube num comunicado.

Titular na terça-feira pela Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund (5-2), o brasileiro foi fundamental na reação, evitando que uma bola passasse da linha de fundo para ajudar Lucas Vázquez (3-2) no gol da virada depois de começar perdendo por 2 a 0.